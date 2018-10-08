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В Пензе появится управление цифрового развития, информационных технологий и связи

18:36 | 08.10.2018 | Политика

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Пенза, 8 октября 2018. PenzaNews. Управление информационных технологий и связи Пензенской области, созданное в январе 2017 года, будет переименовано в региональное управление цифрового развития, информтехнологий и связи. Соответствующее постановление подписал губернатор Иван Белозерцев в понедельник, 8 октября.

В Пензе появится управление цифрового развития, информационных технологий и связи

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Начальнику ведомства Алексею Костину предстоит совершить необходимые юридически значимые действия по переименованию исполнительного органа государственной власти Пензенской области.

Кроме того, от него требуется провести организационно-штатные мероприятия, в двухнедельный срок подготовить проект положения об управлении цифрового развития, информационных технологий и связи, а также документы об утверждении структуры и штатного расписания ведомства.

Контроль за исполнением постановления возложен на первого заместителя председателя правительства – руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области Ларису Рябихину.

Другим постановлением, которое также подписано 8 октября, соответствующие изменения внесены в структуру исполнительных органов госвласти региона.

Ранее похожие изменения произошли на федеральном уровне.

15 мая 2018 года указом президента России Владимира Путина на базе министерства связи и массовых коммуникаций РФ было создано министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Ведомство возглавляет Константин Носков.

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