Дмитрий Баклашов будет исполнять обязанности главы пензенского штаба «Молодой Гвардии» Политика

Пенза, 9 октября 2018. PenzaNews. Координационный совет «Молодой Гвардии Единой России» утвердил кандидатуру Дмитрия Баклашова на должность исполняющего обязанности главы пензенского регионального штаба всероссийской общественной организации до момента избрания нового руководителя в связи с досрочным прекращением полномочий Ивана Атяшкина, назначенного ранее главным редактором ГАУ «Региональное информационное агентство Пензенской области».

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Как ожидается, конференция, в ходе которой будет избран новый руководитель пензенского регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России», состоится примерно через месяц.

Как сообщает пресс-служба реготделения МГЕР, Дмитрий Баклашов является выпускником Пензенского государственного технологического университета.

Он был депутатом молодежного парламента при Законодательном собрании Пензенской области пятого созыва, которого делегировал член фракции «Единая Россия» Борис Кулагин.

В настоящее время является руководителем проекта «Школа парламентаризма» в Пензенской области, помощником депутата Госдумы РФ от «Единой России» Ивана Фирюлина.