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Иван Атяшкин назначен главным редактором РИАПО

13:46 | 03.10.2018 | Общество

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Пенза, 3 октября 2018. PenzaNews. 23-летний руководитель реготделения «Молодой Гвардии Единой России» Иван Атяшкин назначен главным редактором государственного автономного учреждения «Региональное информационное агентство Пензенской области» (РИАПО).

Иван Атяшкин назначен главным редактором РИАПО. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, он приступил к работе в этой должности в минувший понедельник, 1 октября.

«На данный момент пока являюсь руководителем [регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России»], но в ближайшее время будем корректировать, конечно», — сообщил Иван Атяшкин в беседе с корреспондентом ИА «PenzaNews».

Он пояснил, что его преемник в общественной организации будет избран на конференции, которая, предположительно, состоится примерно через месяц.

Иван Атяшкин отметил, что главная задача, которая стоит перед ним как перед руководителем редакции, заключается в повышении популярности сайта СМИ.

«Самая главная задача — повысить в том числе посещаемость сайта РИАПО. Это первостепенная и основная задача», — сказал собеседник агентства, подчеркнув, что добиваться этого планируется за счет интересного контента.

Отвечая на вопрос о том, не помешает ли ему молодой возраст и отсутствие большого опыта руководить государственным автономным учреждением, Иван Атяшкин дал понять, что это не является проблемой.

«Я думаю, что не помешает», — сказал он.

Биография

Атяшкин Иван Александрович

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», сайт РИАПО начал свою работу в сентябре 2016 года, а 1 февраля 2017 года было подписано постановление о создании государственного автономного учреждения «Региональное информационное агентство Пензенской области».

Примерно в то же время главным редактором был назначен Владимир Ельников, который в период с 2002 по 2012 годы трудился в реготделении «Единой России», в том числе в должности начальника отдела по агитационно-пропагандистской работе. Он пробыл на этом посту до июня.

После его ухода исполняющей обязанности главного редактора была назначена журналист агентства Инна Балашова.

В августе временно исполняющим обязанности руководителя редакции стал Андрей Попков. До этого он уже работал в структуре РИАПО в качестве журналиста, а еще ранее на протяжении нескольких лет являлся пресс-секретарем управления ФСИН России по Пензенской области.

В феврале 2018 года — спустя месяц после назначения Олега Синенкова начальником департамента информационной политики и СМИ региона — РИАПО возглавила бывший редактор портала «ПензаИнформ» Ольга Терехина. Она освободила занимаемый пост в начале августа.

Затем обязанности руководителя средства массовой информации вновь исполняла Инна Балашова.

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