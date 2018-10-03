Иван Атяшкин назначен главным редактором РИАПО Общество

Пенза, 3 октября 2018. PenzaNews. 23-летний руководитель реготделения «Молодой Гвардии Единой России» Иван Атяшкин назначен главным редактором государственного автономного учреждения «Региональное информационное агентство Пензенской области» (РИАПО).

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, он приступил к работе в этой должности в минувший понедельник, 1 октября.

«На данный момент пока являюсь руководителем [регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России»], но в ближайшее время будем корректировать, конечно», — сообщил Иван Атяшкин в беседе с корреспондентом ИА «PenzaNews».

Он пояснил, что его преемник в общественной организации будет избран на конференции, которая, предположительно, состоится примерно через месяц.

Иван Атяшкин отметил, что главная задача, которая стоит перед ним как перед руководителем редакции, заключается в повышении популярности сайта СМИ.

«Самая главная задача — повысить в том числе посещаемость сайта РИАПО. Это первостепенная и основная задача», — сказал собеседник агентства, подчеркнув, что добиваться этого планируется за счет интересного контента.

Отвечая на вопрос о том, не помешает ли ему молодой возраст и отсутствие большого опыта руководить государственным автономным учреждением, Иван Атяшкин дал понять, что это не является проблемой.

«Я думаю, что не помешает», — сказал он.

Биография

Атяшкин Иван Александрович

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», сайт РИАПО начал свою работу в сентябре 2016 года, а 1 февраля 2017 года было подписано постановление о создании государственного автономного учреждения «Региональное информационное агентство Пензенской области».

Примерно в то же время главным редактором был назначен Владимир Ельников, который в период с 2002 по 2012 годы трудился в реготделении «Единой России», в том числе в должности начальника отдела по агитационно-пропагандистской работе. Он пробыл на этом посту до июня.

После его ухода исполняющей обязанности главного редактора была назначена журналист агентства Инна Балашова.

В августе временно исполняющим обязанности руководителя редакции стал Андрей Попков. До этого он уже работал в структуре РИАПО в качестве журналиста, а еще ранее на протяжении нескольких лет являлся пресс-секретарем управления ФСИН России по Пензенской области.

В феврале 2018 года — спустя месяц после назначения Олега Синенкова начальником департамента информационной политики и СМИ региона — РИАПО возглавила бывший редактор портала «ПензаИнформ» Ольга Терехина. Она освободила занимаемый пост в начале августа.

Затем обязанности руководителя средства массовой информации вновь исполняла Инна Балашова.