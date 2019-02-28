Заксобрание утвердило план мероприятий по реализации положений послания президента РФ Политика

Пенза, 28 февраля 2019. PenzaNews. План мероприятий Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва по реализации положений послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию утвержден в ходе 17-й очередной сессии регионального парламента, состоявшейся в четверг, 28 февраля.

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В нем перечислено 12 тезисов, озвученных главой государства, указаны конкретные меры, которые планируется принять в регионе для достижения поставленных задач, сроки и ответственные исполнители.

Так, в рамках решения системных проблем в экономике во II квартале 2019 года намечено, в частности, рассмотреть вопросы об утверждении инвестиционных соглашений между правительством Пензенской области и ООО «Черкизово-Свиноводство», ООО «Теплица», ООО «ПензаМолИнвест» и ООО «Союз-Агро».

Кроме того, запланированы депутатские слушания на тему «Повышение эффективности государственной поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе в целях импортозамещения и повышения экспортного потенциала пензенских компаний».

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В числе намеченных мероприятий по другим направлениям — рассмотрение во II квартале проекта закона «Об утверждении региональной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда на территории Пензенской области в 2019–2025 годах», в IV квартале — проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также участие в церемонии открытия музея истории театра, VIII международном фестивале «Золотая провинция» и торжествах по случаю 230-лeтия никольского музея стекла и хрусталя.

Как сообщил председатель Заксобрания Пензенской области Валерий Лидин, для анализа нормативно-правового обеспечения поставленных президентом России задач создана рабочая группа.

По его словам, в ее состав вошли депутаты, руководители учреждений образования, культуры, здравоохранения и представители гражданского общества.