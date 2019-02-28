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Заксобрание утвердило план мероприятий по реализации положений послания президента РФ

12:19 | 28.02.2019 | Политика

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Пенза, 28 февраля 2019. PenzaNews. План мероприятий Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва по реализации положений послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию утвержден в ходе 17-й очередной сессии регионального парламента, состоявшейся в четверг, 28 февраля.

Заксобрание утвердило план мероприятий по реализации положений послания президента РФ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем перечислено 12 тезисов, озвученных главой государства, указаны конкретные меры, которые планируется принять в регионе для достижения поставленных задач, сроки и ответственные исполнители.

Так, в рамках решения системных проблем в экономике во II квартале 2019 года намечено, в частности, рассмотреть вопросы об утверждении инвестиционных соглашений между правительством Пензенской области и ООО «Черкизово-Свиноводство», ООО «Теплица», ООО «ПензаМолИнвест» и ООО «Союз-Агро».

Кроме того, запланированы депутатские слушания на тему «Повышение эффективности государственной поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе в целях импортозамещения и повышения экспортного потенциала пензенских компаний».

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В числе намеченных мероприятий по другим направлениям — рассмотрение во II квартале проекта закона «Об утверждении региональной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда на территории Пензенской области в 2019–2025 годах», в IV квартале — проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также участие в церемонии открытия музея истории театра, VIII международном фестивале «Золотая провинция» и торжествах по случаю 230-лeтия никольского музея стекла и хрусталя.

Как сообщил председатель Заксобрания Пензенской области Валерий Лидин, для анализа нормативно-правового обеспечения поставленных президентом России задач создана рабочая группа.

По его словам, в ее состав вошли депутаты, руководители учреждений образования, культуры, здравоохранения и представители гражданского общества.

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