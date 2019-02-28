Денежное вознаграждение пензенскому губернатору и спикеру парламента уменьшили на 10% Политика

Пенза, 28 февраля 2019. PenzaNews. Месячное денежное вознаграждение губернатору Пензенской области и председателю Законодательного собрания региона будет выплачиваться в период с 1 января по 31 декабря 2019 года с уменьшением на 10%.

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Депутаты регионального парламента единогласно проголосовали за постановление, которым соответствующий закон принят в первом и во втором чтениях в окончательной редакции, в ходе 17-й очередной сессии в четверг, 28 февраля.

Он будет направлен губернатору для обнародования.

Аналогичные законопроекты принимались и ранее. Согласно им денежное вознаграждение главы региона и спикера было уменьшено на 10% в период 2015–2018 годов.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», декларированный годовой доход губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева за 2015 год достиг 5 млн. 572 тыс. 492 рублей, за 2016-й — 5 млн. 187 тыс. 593 рублей, за 2017-й — 5 млн. 108 тыс. 195 рублей.

Таким образом, ежемесячный доход главы региона с учетом уменьшения денежного вознаграждения в среднем в эти годы составлял 425–464 тыс. рублей.

Декларированный годовой доход председателя Законодательного собрания Пензенской области Валерия Лидина за 2015 год достиг 3 млн. 779 тыс. 518 рублей, за 2016-й — 4 млн. 906 тыс. 501 рубля, за 2017-й — 4 млн. 945 тыс. 380 рублей.

Следовательно, ежемесячный доход спикера регионального парламента с учетом уменьшения денежного вознаграждения в среднем в эти годы составлял 314–412 тыс. рублей.