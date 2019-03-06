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В Пензе поддержали федеральный законопроект о доплатах неработающим пенсионерам

15:59 | 06.03.2019 | Политика

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Пенза, 6 марта 2019. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области большинством голосов поддержали проект федерального закона, предусматривающего внесение изменений в ст. 12.1 закона «О государственной социальной помощи» в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработaющим пожилым людям, в ходе 18-й внеочередной сессии в среду, 6 марта.

В Пензе поддержали федеральный законопроект о доплатах неработающим пенсионерам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Документ был подготовлен в рамках реализации положений послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, в соответствии с которыми борьба с бедностью является одним из приоритетов для государства.

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«Проектом федерального закона предусматривается, что получателям социальной доплаты к пенсии всегда будет обеспечиваться выплата сумм индексаций сверх установленного в субъекте Российской Федерации ПМП [прожиточного минимума пенсионера]. При этом сверх ПMП будут выплачиваться суммы индексаций только текущего года», — говорится в ней.

В пояснительной записке добавляется, что одновременно проект закона предусматривает осуществление доплаты с 1 января сумм, которые не были получены неработающими пенсионерами в 2019 году в связи с определением размера социальной доплаты к пенсии исходя из ее размера и ежемесячных денежных выплат с учетом их индексaций.

За то, чтобы поддержать данный законопроект, проголосовали 25 депутатов, один оказался против.

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