В Пензе поддержали федеральный законопроект о доплатах неработающим пенсионерам Политика

Пенза, 6 марта 2019. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области большинством голосов поддержали проект федерального закона, предусматривающего внесение изменений в ст. 12.1 закона «О государственной социальной помощи» в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработaющим пожилым людям, в ходе 18-й внеочередной сессии в среду, 6 марта.

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Документ был подготовлен в рамках реализации положений послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, в соответствии с которыми борьба с бедностью является одним из приоритетов для государства.

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«Проектом федерального закона предусматривается, что получателям социальной доплаты к пенсии всегда будет обеспечиваться выплата сумм индексаций сверх установленного в субъекте Российской Федерации ПМП [прожиточного минимума пенсионера]. При этом сверх ПMП будут выплачиваться суммы индексаций только текущего года», — говорится в ней.

В пояснительной записке добавляется, что одновременно проект закона предусматривает осуществление доплаты с 1 января сумм, которые не были получены неработающими пенсионерами в 2019 году в связи с определением размера социальной доплаты к пенсии исходя из ее размера и ежемесячных денежных выплат с учетом их индексaций.

За то, чтобы поддержать данный законопроект, проголосовали 25 депутатов, один оказался против.