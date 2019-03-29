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Лидин рассказал, зачем Белозерцев улетел в Москву

12:01 | 29.03.2019 | Политика

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Пенза, 29 марта 2019. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин назвал причину, по которой губернатор Иван Белозерцев накануне вечером улетел в Москву, в связи с чем не смог присутствовать на 19-й очередной сессии регионального парламента, состоявшейся в пятницу, 29 марта.

Лидин рассказал, зачем Белозерцев улетел в Москву. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Иван Александрович сегодня принимает участие в заседании рабочей группы [...] как член президиума Государственного совета», — сказал Валерий Лидин, открывая сессию.

Он пояснил, что в центре внимания глав регионов, входящих в состав президиума, будут вопросы развития здравоохранения.

Валерий Лидин уточнил также, что на период отсутствия в Пензе Ивана Белозерцева обязанности губернатора исполняет председатель областного правительства Николай Симонов.

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