Белозерцев уехал с праздника татар, чтобы успеть на самолет до Москвы Политика

Пенза, 28 марта 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, посетивший в качестве почетного гостя торжественное мероприятие по случаю 15-летия региональной татарской национально-культурной автономии, покинул зал, не дождавшись окончания праздника, объяснив это предстоящим визитом в Москву.

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«Дорогие друзья, еще раз поздравляю награжденных. […] Огромное спасибо за труд и работу. Всех поздравляю еще раз с праздником. Вам — хорошего отдыха, а меня отпустите в Москву. Сейчас улетаю в Москву», — сказал он в ходе церемонии, состоявшейся в областной филармонии вечером в четверг, 28 марта.

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После этого глава региона вышел из зала, а мероприятие продолжилось выступлением других официальных лиц.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в числе почетных гостей на праздник были приглашены первый заместитель председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман страны Рушан Аббясов, а также глава комитета Госдумы России по делам национальностей, председатель совета общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия татар» Ильдар Гильмутдинов.