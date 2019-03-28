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Белозерцев уехал с праздника татар, чтобы успеть на самолет до Москвы

21:39 | 28.03.2019 | Политика

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Пенза, 28 марта 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, посетивший в качестве почетного гостя торжественное мероприятие по случаю 15-летия региональной татарской национально-культурной автономии, покинул зал, не дождавшись окончания праздника, объяснив это предстоящим визитом в Москву.

Белозерцев уехал с праздника татар, чтобы успеть на самолет до Москвы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Дорогие друзья, еще раз поздравляю награжденных. […] Огромное спасибо за труд и работу. Всех поздравляю еще раз с праздником. Вам — хорошего отдыха, а меня отпустите в Москву. Сейчас улетаю в Москву», — сказал он в ходе церемонии, состоявшейся в областной филармонии вечером в четверг, 28 марта.

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После этого глава региона вышел из зала, а мероприятие продолжилось выступлением других официальных лиц.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в числе почетных гостей на праздник были приглашены первый заместитель председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман страны Рушан Аббясов, а также глава комитета Госдумы России по делам национальностей, председатель совета общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия татар» Ильдар Гильмутдинов.

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