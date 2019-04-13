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Годовой доход сенатора Олега Мельниченко составил почти 5 млн. рублей

10:24 | 13.04.2019 | Политика

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Пенза, 13 апреля 2019. PenzaNews. Декларированный годовой доход члена Совета Федерации – представителя от Законодательного собрания Пензенской области Олега Мельниченко составил за 2018 год около 4,9 млн. рублей.

Годовой доход сенатора Олега Мельниченко составил почти 5 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, какого-либо недвижимого имущества, а также транспортных средств у сенатора в собственности нет.

В декларации указаны лишь объекты, находящиеся в пользовании — как лично у жены члена Совета Федерации (квартира площадью 53 кв. метра), так и совместно у обоих супругов: земельный участок площадью 900 кв. метров, жилой дом площадью свыше 156 кв. метров, квартира площадью более 114 кв. метров и баня.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Олег Мельниченко был наделен полномочиями члена Совета Федерации 26 сентября 2017 года.

До этого — с сентября 2013 года — являлся заместителем полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе. По результатам выборов, состоявшихся 10 сентября 2017 года, был избран депутатом Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва по единому округу.

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