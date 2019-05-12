Годовой доход депутата Владимира Вдонина составил более 10 млн. рублей Политика

Пенза, 12 мая 2019. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от округа №13, члена фракции «Единая Россия» Владимира Вдонина, который является генеральным директором ОАО «Маяк», составил за 2018 год более 10 млн. рублей.

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Он владеет земельным участком площадью 21 сотка, 1/4 доли земельного участка площадью около 23 соток, жилым домом площадью более 336 кв. метров, 1/4 доли жилого дома площадью свыше 405 кв. метров, 1/4 доли гаража площадью более 52 кв. метров, двумя сараями, двумя легковыми автомобилями — «Mercedes-Benz 500 4Matic» и «Toyota Land Cruiser Prado», а также автоприцепом.

Годовой доход супруги Владимира Вдонина составил более 768 тыс. рублей. Ей принадлежат 1/2 доли земельного участка площадью около 6 соток, 1/2 доли жилого дома площадью 320 кв. метров, 1/2 доли квартиры площадью около 74 кв. метров и 1/3 доли гаража площадью 30 кв. метров.

У двоих несовершеннолетних детей Владимира Вдонина доходов и собственности нет.

Депутат имеет благодарность Минпромторга России, удостоен почетной грамоты Законодательного собрания Пензенской области.

Доход Владимира Вдонина за 2017 год составлял около 11 млн. рублей.

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Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2018 год составил более 584 млн. рублей, их супругов — 158 млн. рублей.