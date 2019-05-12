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Доход депутата Сергея Ванюшина составил около 5,2 млн. рублей

13:10 | 12.05.2019 | Политика

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Пенза, 12 мая 2019. PenzaNews. Декларированный годовой доход избранного по единому округу в составе региональной группы №12 депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, члена фракции «Единая Россия» Сергея Ванюшина, который является индивидуальным предпринимателем, составил за 2018 год около 5,2 млн. рублей.

Доход депутата Сергея Ванюшина составил около 5,2 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В собственности у народного избранника находятся земельный участок площадью более 13 соток, жилой дом площадью 141,5 кв. метра и два автомобиля — «Lexus LX 570» и «BMW X6 xDrive40d».

Супруга Сергея Ванюшина получила доход в размере свыше 6 млн. рублей. Ей принадлежат кроссовер премиум-класса «Acura MDX» и сельскохозяйственный погрузчик.

У двоих несовершеннолетних детей доходов и собственности нет.

Сергей Ванюшин избирался депутатом собрания представителей Башмаковского района трех созывов, а также Законодательного собрания Пензенской области пятого созыва. Он удостоен почетной грамоты Совета Федерации, благодарности министерства сельского хозяйства России и других наград.

Доход Сергея Ванюшина за 2017 год составлял почти 12 млн. рублей, за 2016 — 8,5 млн. рублей, за 2015 — около 10 млн. рублей, за 2014 — 8,4 млн. рублей, за 2013 — 5,3 млн. рублей, за 2012 — примерно 5,3 млн. рублей.

Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2018 год составил более 584 млн. рублей, их супругов — 158 млн. рублей.

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