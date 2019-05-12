Доход депутата Сергея Ванюшина составил около 5,2 млн. рублей Политика

Пенза, 12 мая 2019. PenzaNews. Декларированный годовой доход избранного по единому округу в составе региональной группы №12 депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, члена фракции «Единая Россия» Сергея Ванюшина, который является индивидуальным предпринимателем, составил за 2018 год около 5,2 млн. рублей.

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В собственности у народного избранника находятся земельный участок площадью более 13 соток, жилой дом площадью 141,5 кв. метра и два автомобиля — «Lexus LX 570» и «BMW X6 xDrive40d».

Супруга Сергея Ванюшина получила доход в размере свыше 6 млн. рублей. Ей принадлежат кроссовер премиум-класса «Acura MDX» и сельскохозяйственный погрузчик.

У двоих несовершеннолетних детей доходов и собственности нет.

Сергей Ванюшин избирался депутатом собрания представителей Башмаковского района трех созывов, а также Законодательного собрания Пензенской области пятого созыва. Он удостоен почетной грамоты Совета Федерации, благодарности министерства сельского хозяйства России и других наград.

Доход Сергея Ванюшина за 2017 год составлял почти 12 млн. рублей, за 2016 — 8,5 млн. рублей, за 2015 — около 10 млн. рублей, за 2014 — 8,4 млн. рублей, за 2013 — 5,3 млн. рублей, за 2012 — примерно 5,3 млн. рублей.

Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2018 год составил более 584 млн. рублей, их супругов — 158 млн. рублей.