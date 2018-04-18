Доход депутата Сергея Ванюшина достиг почти 12 млн. рублей Политика

Пенза, 18 апреля 2018. PenzaNews. Декларированный годовой доход избранного по единому округу в составе региональной группы №12 депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, члена фракции «Единая Россия» Сергея Ванюшина, ранее возглавлявшего ЗАО «Башмаковский хлеб» и ЗАО «Башмаковский мукомольный завод», генеральным директором которых теперь является Алексей Руденский, вырос за 2017 год почти до 12 млн. рублей, в то время как по итогам 2016-го он составлял 8,5 млн. рублей.

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В собственности у народного избранника находятся земельный участок площадью более 13 соток, жилой дом площадью 141,5 кв. метра, квартира площадью свыше 106 кв. метров и два автомобиля — «Lexus LX 570», а также «BMW X6 xDrive40d», которого в прошлогодней декларации не было — вместо него в ней значился отечественный «УАЗ Патриот».

Супруга Сергея Ванюшина получила в 2017 году доход в размере около 75 тыс. рублей, при этом по итогам 2016-го он и вовсе был нулевым.

Жене депутата принадлежат квартира площадью почти 104 кв. метра, кроссовер премиум-класса «Acura MDX» и сельскохозяйственный погрузчик. В пользовании у нее, а также у двоих несовершеннолетних дочерей находятся жилой дом площадью 141,5 кв. метра и земельный участок площадью более 13 соток.

Кроме того, оба ребенка пользуются двумя квартирами общей площадью почти 210 кв. метров.

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Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2017 год составил примерно 500 млн. рублей, их супругов — около 128 млн. рублей.