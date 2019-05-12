Годовой доход депутата Александра Ломовцева составил около 1,4 млн. рублей Политика

Пенза, 12 мая 2019. PenzaNews. Декларированный годовой доход избранного по единому округу в составе региональной группы №13 депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, члена фракции «Единая Россия» Александра Ломовцева, который является генеральным директором АО «Областной издательский центр», составил за 2018 год около 1,4 млн. рублей.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Народный избранник по-прежнему владеет земельным участком площадью около 15 соток, жилым домом площадью почти 181 кв. метр, двумя квартирами площадью 56 кв. метров и более 29 кв. метров, гаражом площадью около 22 кв. метров, мотоциклом «Patron Hobo» и автомобилем «УАЗ Патриот».

Годовой доход супруги депутата составил около 304 тыс. рублей. Ей принадлежит квартира площадью около 59 кв. метров.

Александр Ломовцев избирался депутатом Законодательного собрания Пензенской области пятого созыва. Отмечен почетными грамотами министерства образования России, благодарностями председателя Совета Федерации и губернатора, а также другими наградами.

Годовой доход Александра Ломовцева за 2017 год составлял 1,3 млн. рублей, за 2016 — около 1,3 млн. рублей, за 2015 — почти 1,3 млн. рублей, за 2014 — более 2 млн. рублей, за 2013 — 1,8 млн. рублей, за 2012 — более 1 млн. рублей.

Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2018 год составил более 584 млн. рублей, их супругов — 158 млн. рублей.