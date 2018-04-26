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Годовой доход депутата Александра Ломовцева превысил 1,3 млн. рублей

17:44 | 26.04.2018 | Политика

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Пенза, 26 апреля 2018. PenzaNews. Декларированный годовой доход избранного по единому округу в составе региональной группы №13 депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, члена фракции «Единая Россия» Александра Ломовцева, который также является генеральным директором АО «Областной издательский центр», превысил за 2017 год 1,3 млн. рублей.

Годовой доход депутата Александра Ломовцева превысил 1,3 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В 2016-м сумма была чуть меньше — 1 млн. 287 тыс. 553 рубля.

Народный избранник по-прежнему владеет земельным участком площадью около 15 соток, жилым домом площадью около 181 кв. метра, квартирой площадью 56 кв. метров, гаражом площадью около 22 кв. метров и мотоциклом «Patron Hobo».

Помимо этого, в прошлом году у него появились квартира площадью более 29 кв. метров и автомобиль «УАЗ Патриот».

В субаренде у Александра Ломовцева находится земельный участок площадью 25 кв. метров.

Доход супруги депутата уменьшился: в 2016 году он составлял более 485 тыс. рублей, в 2017 — около 350 тыс. рублей. Ей принадлежит квартира площадью около 59 кв. метров.

В пользовании у жены депутата находятся земельный участок площадью почти 15 соток, жилой дом площадью около 181 кв. метра и квартира площадью 56 кв. метров.

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Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2017 год составил примерно 500 млн. рублей, их супругов — около 128 млн. рублей.

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