Годовой доход депутата Александра Ломовцева превысил 1,3 млн. рублей Политика

Пенза, 26 апреля 2018. PenzaNews. Декларированный годовой доход избранного по единому округу в составе региональной группы №13 депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, члена фракции «Единая Россия» Александра Ломовцева, который также является генеральным директором АО «Областной издательский центр», превысил за 2017 год 1,3 млн. рублей.

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В 2016-м сумма была чуть меньше — 1 млн. 287 тыс. 553 рубля.

Народный избранник по-прежнему владеет земельным участком площадью около 15 соток, жилым домом площадью около 181 кв. метра, квартирой площадью 56 кв. метров, гаражом площадью около 22 кв. метров и мотоциклом «Patron Hobo».

Помимо этого, в прошлом году у него появились квартира площадью более 29 кв. метров и автомобиль «УАЗ Патриот».

В субаренде у Александра Ломовцева находится земельный участок площадью 25 кв. метров.

Доход супруги депутата уменьшился: в 2016 году он составлял более 485 тыс. рублей, в 2017 — около 350 тыс. рублей. Ей принадлежит квартира площадью около 59 кв. метров.

В пользовании у жены депутата находятся земельный участок площадью почти 15 соток, жилой дом площадью около 181 кв. метра и квартира площадью 56 кв. метров.

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Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2017 год составил примерно 500 млн. рублей, их супругов — около 128 млн. рублей.