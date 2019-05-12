Годовой доход депутата Александра Климова составил свыше 1,3 млн. рублей Политика

Пенза, 12 мая 2019. PenzaNews. Декларированный годовой доход избранного по единому округу в составе региональной группы №18 депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, члена фракции «Единая Россия» Александра Климова, который преподает хореографические дисциплины в детской школе искусств «Вдохновение» города Кузнецка, составил за 2018 год свыше 1,3 млн. рублей.

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Он владеет 1/3 доли квартиры площадью более 50 кв. метров и автомобилем «Hyundai Creta».

Супруга депутата получила доход в размере около 564 тыс. рублей. Ей также принадлежит 1/3 доли квартиры площадью более 50 кв. метров.

Александр Климов является заслуженным работником культуры России. Награжден почетной грамотой Законодательного собрания Пензенской области, знаком отличия «За заслуги перед городом Кузнецком».

Доход депутата за 2017 год составлял около 467 тыс. рублей.

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Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2018 год составил более 584 млн. рублей, их супругов — 158 млн. рублей.