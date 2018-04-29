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Годовой доход депутата Александра Климова составил около 476 тыс. рублей

13:35 | 29.04.2018 | Политика

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Пенза, 29 апреля 2018. PenzaNews. Декларированный годовой доход избранного по единому округу в составе региональной группы №18 депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, члена фракции «Единая Россия» Александра Климова, который преподает хореографические дисциплины в детской школе искусств «Вдохновение» города Кузнецка, составил за 2017 год около 476 тыс. рублей.

Годовой доход депутата Александра Климова составил около 476 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он владеет 1/3 доли квартиры площадью свыше 50 кв. метров и двумя автомобилями — «Opel Meriva» и «Renault SR».

Супруга Александра Климова за 12 месяцев получила доход в размере более 434 тыс. рублей.

Ей также принадлежит 1/3 доли квартиры площадью свыше 50 кв. метров.

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Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2017 год составил примерно 500 млн. рублей, их супругов — около 128 млн. рублей.

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