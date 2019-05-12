EN
20:12:07 Воскресенье, 12 мая
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Годовой доход депутата Владимира Кириллова составил почти 1,1 млн. рублей

17:36 | 12.05.2019 | Политика

Печать

Пенза, 12 мая 2019. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от округа №18, члена фракции «Единая Россия» Владимира Кириллова, который является директором ООО «Мегастройка», составил за 2018 год почти 1,1 млн. рублей.

Годовой доход депутата Владимира Кириллова составил почти 1,1 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Народный избранник владеет земельным участком площадью около 14 соток, жилым домом площадью более 256 кв. метров и снегоболотоходом.

Доход супруги Владимира Кириллова составил около 283 тыс. рублей.

Ей принадлежат 24 земельных участка общей площадью около 834 га, по 1/2 доли восьми земельных участков общей площадью примерно 171 га, пять летних домиков общей площадью почти 245 кв. метров и нежилое здание площадью свыше 432 кв. метров.

Владимир Кириллов избирался депутатом собрания представителей Кузнецка пятого созыва, депутатом Законодательного собрания Пензенской области пятого созыва. Удостоен почетного знака Совета Федерации «За заслуги в развитии парламентаризма», почетными грамотами Совета Федерации, регионального парламента, главного федерального инспектора по Пензенской области.

Доход Владимира Кириллова за 2017 год составлял 8 млн. рублей, за 2016 — свыше 31 млн. рублей, за 2015 — около 1,3 млн. рублей, за 2014 — примерно 1,3 млн. рублей, за 2013 — почти 4,5 млн. рублей, за 2012 — более 1,1 млн. рублей.

Читайте также

В Пензе утвержден новый состав регполитсовета «Единой России»

Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2018 год составил более 584 млн. рублей, их супругов — 158 млн. рублей.

Загрузка...
Читайте также
Годовой доход депутата Алексея Петрова составил около 508 тыс. рублей Годовой доход депутата Вадима Боринштейна составил более 643 тыс. рублей
Годовой доход депутата Александра Климова составил свыше 1,3 млн. рублей Годовой доход депутата Александра Ломовцева составил около 1,4 млн. рублей
Годовой доход депутата Николая Котова превысил 1,8 млн. рублей Годовой доход депутата Ольги Чистяковой превысил 2,4 млн. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама