Годовой доход депутата Владимира Кириллова составил почти 1,1 млн. рублей Политика

Пенза, 12 мая 2019. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от округа №18, члена фракции «Единая Россия» Владимира Кириллова, который является директором ООО «Мегастройка», составил за 2018 год почти 1,1 млн. рублей.

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Народный избранник владеет земельным участком площадью около 14 соток, жилым домом площадью более 256 кв. метров и снегоболотоходом.

Доход супруги Владимира Кириллова составил около 283 тыс. рублей.

Ей принадлежат 24 земельных участка общей площадью около 834 га, по 1/2 доли восьми земельных участков общей площадью примерно 171 га, пять летних домиков общей площадью почти 245 кв. метров и нежилое здание площадью свыше 432 кв. метров.

Владимир Кириллов избирался депутатом собрания представителей Кузнецка пятого созыва, депутатом Законодательного собрания Пензенской области пятого созыва. Удостоен почетного знака Совета Федерации «За заслуги в развитии парламентаризма», почетными грамотами Совета Федерации, регионального парламента, главного федерального инспектора по Пензенской области.

Доход Владимира Кириллова за 2017 год составлял 8 млн. рублей, за 2016 — свыше 31 млн. рублей, за 2015 — около 1,3 млн. рублей, за 2014 — примерно 1,3 млн. рублей, за 2013 — почти 4,5 млн. рублей, за 2012 — более 1,1 млн. рублей.

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Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2018 год составил более 584 млн. рублей, их супругов — 158 млн. рублей.