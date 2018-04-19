Годовой доход депутата Владимира Кириллова упал с 31 млн. до 8 млн. рублей Политика

Пенза, 19 апреля 2018. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от округа №18, члена фракции «Единая Россия» Владимира Кириллова, который также является директором ООО «Мегастройка», составил за 2017 год примерно 8 млн. рублей, в то время как за 2016-й он превышал 31 млн. рублей.

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Народный избранник владеет земельным участком площадью около 14 соток, жилым домом площадью свыше 256 кв. метров и снегоболотоходом.

Помимо этого, у него в аренде находятся два земельных участка общей площадью около 47 соток.

Доход супруги Владимира Кириллова вырос с 284 тыс. до 315 тыс. рублей.

Ей принадлежат 23 земельных участка общей площадью около 834 га, по 1/2 доли восьми земельных участков общей площадью около 171 га, пять летних домиков общей площадью около 245 кв. метров и нежилое здание площадью свыше 432 кв. метров.

Кроме того, у нее в пользовании находятся земельный участок площадью около 14 соток и жилой дом площадью более 256 кв. метров.

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Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2017 год составил примерно 500 млн. рублей, их супругов — около 128 млн. рублей.