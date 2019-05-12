Годовой доход депутата Яны Куприной составил около 964 тыс. рублей Политика

Пенза, 12 мая 2019. PenzaNews. Декларированный годовой доход избранного по единому округу в составе региональной группы №1 депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, члена фракции «Единая Россия» Яны Куприной, которая осуществляет полномочия заместителя председателя комитета по социальной политике на профессиональной постоянной основе, составил за 2018 год около 964 тыс. рублей.

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Ей по-прежнему принадлежит квартира площадью более 60 кв. метров.

Супруг Яны Куприной получил доход в размере 182 тыс. рублей. Он владеет 21/100 доли квартиры площадью почти 91 кв. метр и автомобилем «Chevrolet Cruze».

У несовершеннолетнего ребенка депутата дохода и собственности нет.

Яна Куприна избиралась депутатом Законодательного собрания Пензенской области пятого созыва. Награждена благодарностями президента РФ, председателя Совета Федерации, губернатора, почетной грамотой регионального парламента.

Доход Яны Куприной за 2017 год составлял около 975 тыс. рублей, за 2016 — более 969 тыс. рублей, за 2015 — около 995 тыс. рублей, за 2014 — почти 911 тыс. рублей, за 2013 — около 973 тыс. рублей, за 2012 — менее 319 тыс. рублей.

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Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2018 год составил более 584 млн. рублей, их супругов — 158 млн. рублей.