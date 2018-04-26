Годовой доход Яны Куприной составил около 975 тыс. рублей Политика

Пенза, 26 апреля 2018. PenzaNews. Декларированный годовой доход избранного по единому округу в составе региональной группы №1 депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, члена фракции «Единая Россия» Яны Куприной, которая осуществляет полномочия заместителя председателя комитета по социальной политике на профессиональной постоянной основе, составил за 2017 год почти 975 тыс. рублей, при этом в 2016-м сумма была примерно такой же — более 969 тыс. рублей.

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Народной избраннице принадлежит квартира площадью более 60 кв. метров. Кроме того, еще одна квартира площадью почти 91 кв. метр находится у нее в пользовании.

Супруг Яны Куприной в 2017 году получил доход меньше, чем в 2016-м — примерно 163 тыс. рублей против 172 тыс. рублей.

Он владеет 21/100 доли квартиры площадью почти 91 кв. метр и автомобилем «Chevrolet Cruze». В пользовании у мужа депутата имеется квартира площадью более 60 кв. метров.

У несовершеннолетнего сына Яны Куприной в пользовании имеется две квартиры общей площадью более 151 кв. метра.

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Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2017 год составил примерно 500 млн. рублей, их супругов — около 128 млн. рублей.