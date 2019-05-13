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Годовой доход пензенского губернатора Ивана Белозерцева превысил 5,2 млн. рублей

16:51 | 13.05.2019 | Политика

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Пенза, 13 мая 2019. PenzaNews. Декларированный доход губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева за 2018 год составил более 5 млн. 240 тыс. рублей, что примерно на 132 тыс. рублей превышает уровень 2017-го.

Годовой доход пензенского губернатора Ивана Белозерцева превысил 5,2 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Главе региона по-прежнему принадлежат жилой дом площадью 408 кв. метров, земельный участок площадью 33 кв. метра, 1/4 доли квартиры площадью более 76 кв. метров и гараж площадью около 20 кв. метров. При этом транспортных средств у него нет.

Из собственности губернатора выбыл земельный участок площадью более 10 соток, который числился в декларации за 2017 год. Вместе с тем у Ивана Белозерцева появилось два новых земельных участка — площадь одного составляет свыше 9,5 соток, другого — более 6 соток.

Доход супруги главы региона уменьшился с 224 тыс. рублей до примерно 200 тыс. рублей.

Жена губернатора владеет легковым автомобилем «Toyota» и 1/4 доли квартиры площадью более 76 кв. метров.

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В пользовании у нее находятся три земельных участка общей площадью более 16 соток, жилой дом площадью 408 кв. метров и гараж площадью почти 20 кв. метров.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», на протяжении ряда лет в Пензенской области принимаются законопроекты, согласно которым денежное вознаграждение губернатора уменьшено на 10%.

Вместе с тем декларированный годовой доход главы региона Ивана Белозерцева за 2015 год достиг 5 млн. 572 тыс. 492 рублей, за 2016-й — 5 млн. 187 тыс. 593 рублей, за 2017-й — 5 млн. 108 тыс. 195 рублей.

Таким образом, его ежемесячный доход с учетом уменьшения денежного вознаграждения в среднем в эти годы составлял 425–464 тыс. рублей.

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