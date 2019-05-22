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Маслов и Паршин в Красноярске участвуют в конференции на тему противодействия терроризму

12:26 | 22.05.2019 | Политика

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Пенза, 22 мая 2019. PenzaNews. Начальник управления внутренней политики правительства Пензенской области Павел Маслов и руководитель аппарата региональной антитеррористической комиссии Александр Паршин принимают участие во всероссийской научно-практической конференции «Комплексный план противодействия идеологии терроризма: системный подход и эффективные пути реализации».

Маслов и Паршин в Красноярске участвуют в конференции на тему противодействия терроризму

Фото: Pnzreg.ru

Мероприятие организовано в рамках трехдневного специализированного форума «Современные системы безопасности – Антитеррор», который начал свою работу в Красноярске в среду, 22 мая.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, на конференции планируется выработать подходы к организации исполнения мероприятий плана противодействия идеологии терроризма в России, при этом в центре внимания собравшихся будут такие темы, как профилактическая работа с иностранными студентами, выявление вовлекаемых в противоправную деятельность лиц, а также предотвращение использования религиозных факторов в распространении идеологии терроризма.

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