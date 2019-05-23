Николай Симонов в Чебоксарах участвует в работе совета по сотрудничеству с регионами КНР Политика

Чебоксары, 23 мая 2019. PenzaNews. Председатель правительства Пензенской области Николай Симонов принимает участие в работе совета по сотрудничеству регионов Приволжского федерального округа и провинций Верхнего и Среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики, который проходит в Чебоксарах в четверг, 23 мая.

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Как сообщает пресс-служба областного правительства, в рамках пленарного заседания в формате «Волга-Янцзы» выступят сопредседатели совета — полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров и член Госсовета КНР Ван Юн.

Затем в ходе заседания будут заключены соглашения о взаимодействии между российскими регионами и китайскими провинциями бассейна реки Янцзы.

В частности, готовится к подписанию меморандум о сотрудничестве между правительством Пензенской области и народным правительством провинции Аньхой. Ожидается, что подписи под этим документом поставят Николай Симонов и заместитель губернатора провинции Чжоу Сиань.