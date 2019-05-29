Дмитрий Поляков возглавил пензенское управление ФСБ Политика

Пенза, 29 мая 2019. PenzaNews. Бывший заместитель начальника управления ФСБ России по Краснодарскому краю Дмитрий Поляков назначен главой пензенского ведомства в связи с уходом Сергея Сизова.

Фото: Pnzreg.ru

В среду, 29 мая, его представил губернатору служащий центрального аппарата ФСБ РФ Александр Щерба. На рабочей встрече также присутствовал Сергей Сизов.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, Иван Белозерцев и Дмитрий Поляков обсудили ряд вопросов общественно-политического развития региона в 2019 году.

Фото: Pnzreg.ru

Глава региона выразил надежду, что в управлении ФСБ России по Пензенской области будут сохранены заложенные ранее традиции.

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Дмитрий Вячеславович Поляков родился 3 июля 1971 года.

До 2013 года служил на различных, в том числе руководящих должностях в управления Федеральной службы безопасности РФ по Калужской области.

В 2013 году был назначен заместителем начальника управления ФСБ по Адыгее.

В 2015 году стал первым заместителем главы управления Федеральной службы безопасности России по Краснодарскому краю.

Имеет государственные награды.