Сергей Сизов покинул пост начальника пензенского УФСБ Политика

Пенза, 29 мая 2019. PenzaNews. Начальник управления ФСБ России по Пензенской области Сергей Сизов покинул занимаемый пост 28 мая в связи с переходом на аналогичную должность в Челябинской области.

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В среду, 29 мая, в преддверии отъезда, он стал участником рабочей встречи с губернатором Иваном Белозерцевым.

Глава региона поблагодарил Сергея Сизова, работавшего в Пензе с апреля 2016 года.

«Эти три года мы вместе очень эффективно работали. Я благодарен Вам за совместную деятельность. В пензенском УФСБ РФ прекрасные традиции, которые, я уверен, будут сохраняться», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства области.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Сергей Сизов приступил к исполнению обязанностей начальника управления ФСБ России по Пензенской области 6 апреля 2016 года. До этого он занимал должность первого заместителя начальника ведомства по Челябинской области.

До него пензенское управление Федеральной службы безопасности России с ноября 2012 по март 2016 года возглавлял Игорь Хвостиков. Он перешел на пост начальника управления ФСБ РФ по Чеченской Республике.