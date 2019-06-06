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Пензенские чиновники станут наблюдателями на выборах президента Казахстана

11:18 | 06.06.2019 | Политика

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Пенза, 6 июня 2019. PenzaNews. Пятеро представителей Пензенской области примут участие в мониторинге внеочередных выборов президента Казахстана в качестве иностранных наблюдателей от Содружества независимых государств (СНГ).

Пензенские чиновники станут наблюдателями на выборах президента Казахстана. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В частности, аккредитованы руководитель аппарата губернатора и правительства Пензенской области Лариса Рябихина, которая также является первым зампредом облправительства и временно исполняет обязанности вице-губернатора, и начальник управления внутренней политики региона Павел Маслов.

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Также иностранными наблюдателями станут уполномоченный по правам человека в Пензенской области Елена Рогова, секретарь облизбиркома Татьяна Рожкова и депутат Законодательного собрания региона Яна Куприна.

Как сообщает пресс-служба облправительства, с 8 по 11 июня у них запланировано посещение избирательных участков в Шахтинске и Караганде.

19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, занимавший этот пост почти 30 лет, выступил с обращением к народу, в ходе которого объявил о своей отставке.

Его полномочия перешли к председателю сената парламента Касыму-Жомарту Токаеву. 9 апреля в своем телеобращении к народу Казахстана он объявил о проведении внеочередных выборов 9 июня. По словам президента это необходимо для снятия любой неопределенности.

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