В Пензе 3 июля пройдет конференция реготделения «Единой России» Политика

Пенза, 10 июня 2019. PenzaNews. XXVIII конференция пензенского регионального отделения «Единой России» пройдет в среду, 3 июля. Эту дату утвердил президиум регполитсовета в ходе заседания, состоявшегося в понедельник, 10 июня.

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Как сообщил секретарь регионального отделения «Единой России» Валерий Лидин, на рассмотрение участников конференции будут представлены итоговые списки кандидатов предварительного голосования для последующего выдвижения от партии на выборах депутатов Пензенской городской думы.

«Учитывая итоги предварительного голосования, к выдвижению предлагаются два списка кандидатов: по одномандатным избирательным округам 25 кандидатов и список из 28 кандидатов по единому избирательному округу», — пояснил он.

По данным пресс-службы реготделения, списки кандидатов в депутаты Пензенской городской Думы седьмого созыва от «Единой России» будут утверждены тайным голосованием.