В Пензе утверждены итоги праймериз «Единой России» Политика

Пенза, 28 мая 2019. PenzaNews. Региональный оргкомитет по проведению праймериз с целью отбора кандидатов в депутаты Пензенской городской думы седьмого созыва от «Единой России» утвердил результаты предварительного голосования, состоявшегося в воскресенье, 26 мая. Об этом сообщил секретарь реготделения партии, председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин.

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«Предварительное голосование в Пензе прошло на достаточно хорошем организационном уровне, с хорошей явкой — около 40 тыс. жителей города [проголосовали]. Это примерно около 9%, почти на 2% выше, чем предыдущее было предварительное голосование по выборам депутатов Государственной думы», — сказал он в ходе пресс-конференции во вторник, 28 мая.

Валерий Лидин отметил, что мнение жителей помогло определить самых достойных претендентов для утверждения на предстоящей конференции партии и последующего выдвижения кандидатами на выборы.

«Все лидеры, которые сегодня заняли первые места в избирательных округах, решением нашего политсовета будут включены в список для выдвижения на партийной конференции, которую мы планируем провести 3 июля. Это ориентировочная дата. […] Исключение — если кто-то откажется по каким-то причинам, может такое случиться», — уточнил спикер регионального парламента.

По его словам, 81 участник голосования был младше 35 лет, что говорит о высокой активности молодежи.

«Будущий состав Пензенской городской думы обновится, наверное, почти на половину, если не больше. Это говорит о том, что придут молодые талантливые и предприниматели и представители с производства. […] Я надеюсь, что вот это обновление послужит эффективной работе депутатского корпуса», — добавил Валерий Лидин.

Он уточнил, что результаты голосования за всех кандидатов размещены на сайте реготделения и огласил участников праймериз, получивших наибольшую поддержку.

Лидеры предварительного голосования «Единой России» по территориальным группам единого избирательного округа:

Группа №1: Дмитрий Акимов, Алексей Савичев, Ольга Изранова;

Группа №2: Игорь Костин, Вячеслав Космачев, Марина Осипова;

Группа №3: Виктор Кувайцев, Владимир Мутовкин, Олег Куроедов;

Группа №4: Иван Краснов, Лариса Казакова, Лев Мельников;

Группа №5: Мария Львова-Белова, Андрей Сучков, Елена Мещерякова.

Лидеры предварительного голосования «Единой России» по одномандатным избирательным округам:

Округ №1: Алексей Савичев;

Округ №2: Елена Пчелинцева;

Округ №3: Сергей Седов;

Округ №4: Светлана Носова;

Округ №5: Александр Стрельников;

Округ №6: Вадим Калинин;

Округ №7: Михаил Шленчик;

Округ №8: Роман Амстиславский;

Округ №9: Игорь Костин;

Округ №10: Юрий Зиновьев;

Округ №11: Алексей Шуварин;

Округ №12: Владимир Мутовкин;

Округ №13: Алексей Рогонов;

Округ №14: Николай Кузяков;

Округ №15: Юрий Прошкин;

Округ №16: Юрий Крячко;

Округ №17: Сергей Лисовол;

Округ №18: Иван Краснов;

Округ №19: Валерий Савельев;

Округ №20: Роман Петрухин;

Округ №21: Андрей Сучков;

Округ №22: Денис Желиховский;

Округ №23: Алексей Чикиримов;

Округ №24: Сергей Палювин;

Округ №25: Борис Панин.