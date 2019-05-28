В Пензе утверждены итоги праймериз «Единой России»

Пенза, 28 мая 2019. PenzaNews. Региональный оргкомитет по проведению праймериз с целью отбора кандидатов в депутаты Пензенской городской думы седьмого созыва от «Единой России» утвердил результаты предварительного голосования, состоявшегося в воскресенье, 26 мая. Об этом сообщил секретарь реготделения партии, председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин.
«Предварительное голосование в Пензе прошло на достаточно хорошем организационном уровне, с хорошей явкой — около 40 тыс. жителей города [проголосовали]. Это примерно около 9%, почти на 2% выше, чем предыдущее было предварительное голосование по выборам депутатов Государственной думы», — сказал он в ходе пресс-конференции во вторник, 28 мая.
Валерий Лидин отметил, что мнение жителей помогло определить самых достойных претендентов для утверждения на предстоящей конференции партии и последующего выдвижения кандидатами на выборы.
«Все лидеры, которые сегодня заняли первые места в избирательных округах, решением нашего политсовета будут включены в список для выдвижения на партийной конференции, которую мы планируем провести 3 июля. Это ориентировочная дата. […] Исключение — если кто-то откажется по каким-то причинам, может такое случиться», — уточнил спикер регионального парламента.
По его словам, 81 участник голосования был младше 35 лет, что говорит о высокой активности молодежи.
«Будущий состав Пензенской городской думы обновится, наверное, почти на половину, если не больше. Это говорит о том, что придут молодые талантливые и предприниматели и представители с производства. […] Я надеюсь, что вот это обновление послужит эффективной работе депутатского корпуса», — добавил Валерий Лидин.
Он уточнил, что результаты голосования за всех кандидатов размещены на сайте реготделения и огласил участников праймериз, получивших наибольшую поддержку.
Лидеры предварительного голосования «Единой России» по территориальным группам единого избирательного округа:
Группа №1: Дмитрий Акимов, Алексей Савичев, Ольга Изранова; Группа №2: Игорь Костин, Вячеслав Космачев, Марина Осипова; Группа №3: Виктор Кувайцев, Владимир Мутовкин, Олег Куроедов; Группа №4: Иван Краснов, Лариса Казакова, Лев Мельников; Группа №5: Мария Львова-Белова, Андрей Сучков, Елена Мещерякова.
Лидеры предварительного голосования «Единой России» по одномандатным избирательным округам:
Округ №1: Алексей Савичев; Округ №2: Елена Пчелинцева; Округ №3: Сергей Седов; Округ №4: Светлана Носова; Округ №5: Александр Стрельников; Округ №6: Вадим Калинин; Округ №7: Михаил Шленчик; Округ №8: Роман Амстиславский; Округ №9: Игорь Костин; Округ №10: Юрий Зиновьев; Округ №11: Алексей Шуварин; Округ №12: Владимир Мутовкин; Округ №13: Алексей Рогонов; Округ №14: Николай Кузяков; Округ №15: Юрий Прошкин; Округ №16: Юрий Крячко; Округ №17: Сергей Лисовол; Округ №18: Иван Краснов; Округ №19: Валерий Савельев; Округ №20: Роман Петрухин; Округ №21: Андрей Сучков; Округ №22: Денис Желиховский; Округ №23: Алексей Чикиримов; Округ №24: Сергей Палювин; Округ №25: Борис Панин.
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