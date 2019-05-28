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В Пензе утверждены итоги праймериз «Единой России»

18:28 | 28.05.2019 | Политика

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Пенза, 28 мая 2019. PenzaNews. Региональный оргкомитет по проведению праймериз с целью отбора кандидатов в депутаты Пензенской городской думы седьмого созыва от «Единой России» утвердил результаты предварительного голосования, состоявшегося в воскресенье, 26 мая. Об этом сообщил секретарь реготделения партии, председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин.

В Пензе утверждены итоги праймериз «Единой России»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Предварительное голосование в Пензе прошло на достаточно хорошем организационном уровне, с хорошей явкой — около 40 тыс. жителей города [проголосовали]. Это примерно около 9%, почти на 2% выше, чем предыдущее было предварительное голосование по выборам депутатов Государственной думы», — сказал он в ходе пресс-конференции во вторник, 28 мая.

Валерий Лидин отметил, что мнение жителей помогло определить самых достойных претендентов для утверждения на предстоящей конференции партии и последующего выдвижения кандидатами на выборы.

«Все лидеры, которые сегодня заняли первые места в избирательных округах, решением нашего политсовета будут включены в список для выдвижения на партийной конференции, которую мы планируем провести 3 июля. Это ориентировочная дата. […] Исключение — если кто-то откажется по каким-то причинам, может такое случиться», — уточнил спикер регионального парламента.

По его словам, 81 участник голосования был младше 35 лет, что говорит о высокой активности молодежи.

«Будущий состав Пензенской городской думы обновится, наверное, почти на половину, если не больше. Это говорит о том, что придут молодые талантливые и предприниматели и представители с производства. […] Я надеюсь, что вот это обновление послужит эффективной работе депутатского корпуса», — добавил Валерий Лидин.

Он уточнил, что результаты голосования за всех кандидатов размещены на сайте реготделения и огласил участников праймериз, получивших наибольшую поддержку.

Лидеры предварительного голосования «Единой России» по территориальным группам единого избирательного округа:

Группа №1: Дмитрий Акимов, Алексей Савичев, Ольга Изранова;
Группа №2: Игорь Костин, Вячеслав Космачев, Марина Осипова;
Группа №3: Виктор Кувайцев, Владимир Мутовкин, Олег Куроедов;
Группа №4: Иван Краснов, Лариса Казакова, Лев Мельников;
Группа №5: Мария Львова-Белова, Андрей Сучков, Елена Мещерякова.

Лидеры предварительного голосования «Единой России» по одномандатным избирательным округам:

Округ №1: Алексей Савичев;
Округ №2: Елена Пчелинцева;
Округ №3: Сергей Седов;
Округ №4: Светлана Носова;
Округ №5: Александр Стрельников;
Округ №6: Вадим Калинин;
Округ №7: Михаил Шленчик;
Округ №8: Роман Амстиславский;
Округ №9: Игорь Костин;
Округ №10: Юрий Зиновьев;
Округ №11: Алексей Шуварин;
Округ №12: Владимир Мутовкин;
Округ №13: Алексей Рогонов;
Округ №14: Николай Кузяков;
Округ №15: Юрий Прошкин;
Округ №16: Юрий Крячко;
Округ №17: Сергей Лисовол;
Округ №18: Иван Краснов;
Округ №19: Валерий Савельев;
Округ №20: Роман Петрухин;
Округ №21: Андрей Сучков;
Округ №22: Денис Желиховский;
Округ №23: Алексей Чикиримов;
Округ №24: Сергей Палювин;
Округ №25: Борис Панин.

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