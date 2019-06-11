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Пензенский губернатор уверен в укреплении отношений региона с Казахстаном

15:47 | 11.06.2019 | Политика

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Пенза, 11 июня 2019. PenzaNews. Отношения Пензенской области и Казахстана будут укрепляться в связи с тем, что на выборах президента республики победу одержал Касым-Жомарт Токаев. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев.

Пензенский губернатор уверен в укреплении отношений региона с Казахстаном. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Республика Казахстан является приоритетным партнером Пензенской области, объем поставок региона превышает 20% объема общего экспорта. Внешнеторговый оборот Пензенской области с регионами Казахстана составил в 2018 году около 59,5 млн. долларов США», — отметил глава региона.

Он пожелал избранному президенту Казахстана крепкого здоровья, мира и благополучия, реализации всех идей и начинаний, новых свершений на благо народа.

«Убежден, что под руководством Касым-Жомарта Токаева сотрудничество и дружба между нашим регионом и Республикой Казахстан будут развиваться и крепнуть», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.

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19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, занимавший этот пост почти 30 лет, выступил с обращением к народу, в ходе которого объявил о своей отставке.

Его полномочия перешли к председателю сената парламента Касыму-Жомарту Токаеву. 9 апреля в своем телеобращении к народу Казахстана он объявил о проведении внеочередных выборов 9 июня. По словам президента это необходимо для снятия любой неопределенности.

В результате на выборах Касым-Жомарт Токаев одержал победу с результатом 70,96%.

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