Мэр Пензы провел встречу с делегацией из Китая, приехавшей на День России Политика

Пенза, 12 июня 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел встречу с делегацией из городского округа Ланьчжоу китайской провинции Ганьсу вечером в минувший вторник, 11 июня.

Фото: Penza-gorod.ru

В Пензу приехали начальник бюро культуры и туризма Фу Сяоли, редактор ежедневной газеты города Ланьчжоу Лю Лишань и глава местной телерадиостанции Ван Жэнь.

Мэр отметил, что рад приветствовать их в Пензе и назвал город большим домом, в котором несколько веков в мире и согласии живут люди многих национальностей.

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Он напомнил, что в 2018 году году состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между администрацией города Пензы и правительством городского округа Ланьчжоу.

«Наши города связаны крепкими узами многолетней дружбы. На фоне укрепления российско-китайских отношений на мировом уровне сегодня эта встреча особенно актуальна», — пояснил Виктор Кувайцев.

Глава администрации Пензы выразил уверенность в том, что торжества в честь Дня России и Дня города произведут на гостей приятное впечатление, а за время визита будут найдены новые идеи для совместной работы.

Как сообщает пресс-служба мэрии, участники встречи обсудили вопросы сотрудничества, программу пребывания делегации в Пензе и обменялись сувенирами.