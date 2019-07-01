Игорь Чернышов назначен замглавы пензенского Минлесхоза Политика

Пенза, 1 июля 2019. PenzaNews. Игорь Чернышов, который на протяжении последних полутора лет занимал должность директора ГКУ «Юрсовское лесничество», назначен заместителем министра – начальником управления лесного хозяйства Минлесхоза Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Фото: Minleshoz.pnzreg.ru

Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин уже представил коллективу Игоря Чернышова в новой должности.

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Пост заместителя министра стал вакантным после того, как его освободил Вячеслав Лебедев, задержанный в мае 2018 года в рамках уголовного дела о незаконной рубке лесных насаждений.

Игорь Чернышов окончил Марийский государственный университет по специальности «Лесное хозяйство».

Работал мастером леса, инженером лесного хозяйства.

Был главным лесничим белинского лесничества.

С июня 2010 года по 2 ноября 2017-го занимал должность директора ГКУ «Белинское лесничество».

С ноября 2017 года был директором ГКУ «Юрсовское лесничество».