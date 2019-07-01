В Пензе конференцию реготделения «Единой России» перенесли на 2 июля Политика

Пенза, 1 июля 2019. PenzaNews. XXVIII конференция регионального отделения «Единой России» по выдвижению кандидатов в депутаты Пензенской городской думы седьмого созыва пройдет не 3 июля, как планировалось ранее, а на день раньше, 2-го числа.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе реготделения партии, соответствующее решение принято на заседании президиума регионального политического совета, которое проходило в закрытом режиме.

В штабе единороссов пояснили, что конференция перенесена на более ранний срок, поскольку некоторые делегаты не смогли бы принять в ней участие 3 июля.

Мероприятие состоится в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова.

Ожидается, что в нем примет участие губернатор Иван Белозерцев.