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Мельниченко, Лидин и Супиков примут участие в конференции «Единой России» в Москве

14:59 | 03.07.2019 | Политика

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Пенза, 3 июля 2019. PenzaNews. Три человека вошли в состав делегации Пензенской области, которая примет участие в конференции «Единой России» в Москве в предстоящую пятницу, 5 июля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе реготделения партии.

Мельниченко, Лидин и Супиков примут участие в конференции «Единой России» в Москве. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В их числе — член президиума Генсовета «Единой России», глава комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, секретарь реготделения партии, председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин и член совета руководителей фракций «Единой России», депутат регионального парламента, гендиректор АО «Пензенская областная агропромышленная корпорация» Вадим Супиков.

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Ожидается, что всего мероприятие объединит около 450 человек — секретарей региональных отделений, членов Высшего и Генерального советов партии, представителей министерств и ведомств, политологов и активистов НКО.

В рамках конференции пройдет две панельные дискуссии — «Повышение качества работы партийных представителей» и «Партия для человека».

Также состоятся сессии «Социальные проекты и работа с молодежью», «Лидерский потенциал и процедура предварительного голосования», «Партнерство с НКО и гражданскими активистами».

Завершится конференция пленарным заседанием, по итогам которого будет принята итоговая резолюция.

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