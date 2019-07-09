В Пензе единороссы обсудили реализацию нацпроектов и подготовку к выборам Политика

Пенза, 9 июля 2019. PenzaNews. Реализация национальных проектов и подготовка к единому дню голосования стали одними из главных тем заседания совета руководителей фракций партии «Единая Россия» в Пензенской области, состоявшегося в Законодательном собрании региона во вторник, 9 июля.

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«Сегодня население ждет от власти четких согласованных действий по созданию условий для устойчивого экономического роста. Приоритетным направлением являются национальные проекты, которые позволяют улучшить жизнь людей в каждом конкретном городе и районе, в каждой семье», — отметил руководитель совета, депутат регионального парламента, генеральный директор АО «Пензенская областная агропромышленная корпорация» (АО «ПОАПК») Вадим Супиков.

Информацию о ходе реализации нацпроектов на территории области представил начальник отдела проектной деятельности правительства региона Александр Абрашкин.

Затем председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков проинформировал руководителей фракций об особенностях нынешней избирательной кампании, по результатам которой в представительных органах муниципальных образований будет замещено 2 тыс. 720 депутатских мандатов.

В свою очередь главный технолог предвыборных кампаний пензенского регионального отделения «Единой России» Евгений Сиротский рассказал коллегам о проведенных и запланированных мероприятиях, а также о приоритетах в текущей деятельности.

В итоге единороссам на местах было рекомендовано принять меры по усилению ключевых направлений депутатской и партийной работы, повысить ее эффективность.

Особое внимание было уделено обращениям граждан.

Руководитель региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева, глава счетной палаты Пензенской области Михаил Макаров озвучил результаты деятельности за 2018 год, отметив, что наибольшее число проблем связано со сферой ЖКХ, оказанием медицинской помощи и вопросами трудоустройства.

Как сообщает пресс-служба реготделения «Единой России», по всем вопросам повестки выступили руководители фракций партии из районов области, которые в том числе высказали ряд предложений, касающихся избирательной кампании 2019 года.