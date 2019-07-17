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Николай Сармин возглавил управление общественной безопасности в Пензенской области

12:25 | 17.07.2019 | Политика

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Пенза, 17 июля 2019. PenzaNews. Бывший заместитель начальника полиции регионального УМВД России назначен руководителем управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области. Об этом сообщил глава региона Иван Белозерцев.

Николай Сармин возглавил управление общественной безопасности в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Николай Иванович Сармин возглавил управление общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей Пензенской области», — написал губернатор в «Твиттере» в среду, 17 июля.

Он отметил, что Николая Сармина многие хорошо знают.

«Он долгие годы служил в МВД на руководящих должностях, а начинал службу участковым», — напомнил глава региона.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», должность начальника управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области стала вакантной после увольнения Валерия Муругова, которого уличили в вождении автомобиля в нетрезвом виде.

Обязанности руководителя ведомства были временно возложены на заместителя главы управления – начальника отдела по взаимодействию с правоохранительными органами Виктора Белова.

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