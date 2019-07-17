Николай Сармин возглавил управление общественной безопасности в Пензенской области Политика

Пенза, 17 июля 2019. PenzaNews. Бывший заместитель начальника полиции регионального УМВД России назначен руководителем управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области. Об этом сообщил глава региона Иван Белозерцев.

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«Николай Иванович Сармин возглавил управление общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей Пензенской области», — написал губернатор в «Твиттере» в среду, 17 июля.

Он отметил, что Николая Сармина многие хорошо знают.

«Он долгие годы служил в МВД на руководящих должностях, а начинал службу участковым», — напомнил глава региона.

Николай Иванович Сармин возглавил Управление общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей Пензенской области. Многие его хорошо знают, он долгие годы служил в МВД на руководящих должностях, а начинал службу участковым. — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 17 июля 2019 г.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», должность начальника управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области стала вакантной после увольнения Валерия Муругова, которого уличили в вождении автомобиля в нетрезвом виде.

Обязанности руководителя ведомства были временно возложены на заместителя главы управления – начальника отдела по взаимодействию с правоохранительными органами Виктора Белова.