Николай Сармин представлен в должности руководителя управления общественной безопасности Политика

Пенза, 22 июля 2019. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев представил Николая Сармина в должности начальника управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области в ходе оперативного совещания в правительстве региона утром в понедельник, 22 июля.

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Он уточнил, что подписал распоряжение о его назначении на данный пост 12 июля.

«Все Николая Ивановича знают по совместной работе и деятельности», — отметил глава региона, напомнив, что ранее Николай Сармин был заместителем начальника полиции УМВД России по Пензенской области.

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«Всегда характеризовался положительно, поэтому сегодня он приглашен на работу в правительство Пензенской области», — добавил Иван Белозерцев.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», должность начальника управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области стала вакантной после увольнения Валерия Муругова, которого уличили в вождении автомобиля в нетрезвом виде.

Обязанности руководителя ведомства были временно возложены на заместителя главы управления – начальника отдела по взаимодействию с правоохранительными органами Виктора Белова.