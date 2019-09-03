Пензенский губернатор пообещал бордюрный завод тому, кто докажет его связь с предприятием Политика

Пенза, 3 сентября 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ответ на просьбу прокомментировать информацию о том, что он якобы владеет заводом по производству бордюров, пообещал предприятие тому, кто докажет его связь с ним лично или его семьей.

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«Было большое количество опровержений от собственников предприятия, проводились журналистские расследования, в том числе оппозиционных средств массовой информации. Знаете, так заведено, что если руководитель — «загнали» негатив, и многие думают: «Да, это точно, это имеет место быть». Хотя я знаю и понимаю, и знаю, кто «загнал», и почему это делают. Чем ни ближе срок окончания полномочий, тем больше будут «загонять» фейковые информации. Но, знаете, люди больше верят в то, что не пью, не курю, в связях порочащих с кем-то не замечен. Этому верят», — отметил Иван Белозерцев в ходе прямой линии, состоявшейся во вторник, 3 сентября.

Вместе с тем, по его словам, многие склонны думать, что «у губернатора, скорее всего, есть свечной свой заводик».

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«В этой связи я хочу обратиться к тем, кто однажды написал — ну, те, кто написал, они знают, они знают, что этого нет; к тем, кто верит и кто сопровождает в социальных сетях. Дорогие друзья, вот если вы хотя бы одну тысячную, миллионную часть представите, значит, доказательств, что я или члены моей семьи имеют отношение к предприятию, которое выпускает тротуарную плитку и бордюры, мгновенно тогда этот завод ваш. Спешите. Время у вас есть», — сказал губернатор.

В продолжение темы Иван Белозерцев, не упоминая конкретного названия, добавил, что завод в Пензенском районе — «небольшое предприятие», а повсеместное использование его продукции глава региона связал с проведенным ранее совещанием, в ходе которого он рекомендовал профильным чиновникам присмотреться к местным производителям.

«Свою [пензенскую] продукцию надо продвигать. [...] Я буду это делать по всем направлениям», — подчеркнул губернатор.