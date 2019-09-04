Тактаров и сотрудники мэрии Пензы поздравили Кувайцева с вручением госнаграды Политика

Пенза, 4 сентября 2019. PenzaNews. Глава Пензы Николай Тактаров, руководители администраций районов города и сотрудники мэрии поздравили мэра Виктора Кувайцева с вручением медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Фото: Penza-gorod.ru

Как отметил Николай Тактаров, профессионализм, трудолюбие и компетентность Виктора Кувайцева станут залогом для получения им в будущем медали ордена высшей степени.

Также к мэру Пензы от лица присутствующих обратился его первый заместитель Сергей Волков.

«Уверены, что эта награда — признание труда не только в ранге главы администрации города, но и в должности главы города за большой трудовой путь, который Вы прошли от руководителя небольшого хозяйства до главы администрации полумиллионного города», — сказал он.

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Выступая с ответным словом, Виктор Кувайцев отметил, что врученная ему медаль ордена — это награда всего коллектива администрации Пензы.

«Профессиональная команда, работоспособность которой проверена временем, исполняет задачи, поставленные президентом страны [Владимиром Путиным] и губернатором области [Иваном Белозерцевым], готова продолжить работу и оправдать доверие граждан. Надо не останавливаться на достигнутом, двигаться дальше», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 9 августа 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым глава администрации Пензы Виктор Кувайцев удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Губернатор Иван Белозерцев вручил госнаграду мэру в ходе торжественного мероприятия, состоявшегося 4 сентября.