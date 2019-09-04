Иван Белозерцев вручил государственные и региональные награды Общество

Пенза, 4 сентября 2019. PenzaNews. Церемония вручения государственных и региональных наград состоялась в губернаторском доме Пензы в среду, 4 сентября.

Фото: Pnzreg.ru

Обращаясь к присутствующим, губернатор Иван Белозерцев отметил, что всех их отличают высокая степень ответственности, верность избранному делу, целеустремленность и патриотизм.

«Каждый из вас на пути к сегодняшнему успеху прошел сложный путь, преодолевал трудности, с честью вышел из этой битвы, получив общественное и профессиональное признание. […] Благодаря вашему труду в сферах промышленности и сельского хозяйства, строительства и архитектуры, образования и здравоохранения Пензенская область развивается и остается успешной», — сказал он.

После этого заслуженные награды получили более 40 жителей региона.

Иван Белозерцев вручил медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени главе администрации Пензы Виктору Кувайцеву и председателю торгово-промышленной палаты области Владимиру Подобеду.

Благодарностей президента России удостоены рабочая ООО «Районное агропромышленное объединение «Росток» Лилия Обедкина и декан факультета педагогики, психологии и социальных наук пединститута имени В.Г. Белинского Пензенского государственного университета Александр Тугаров.

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Почетными знаками «Во славу земли Пензенской» отмечены председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, врио директора центра театрального искусства «Дом Мейерхольда» Наталия Кугель, старший тренер спортшколы олимпийского резерва по гимнастике имени Н.А. Лавровой Ольга Стебнева, глава ООО «БПК-Актив» Илья Иссаков, гендиректор ООО «СКБТ» Виктор Киреев и советник ООО «Стройсити» Роман Семенов.

Орденом «За заслуги перед Пензенской областью» II степени награждены глава администрации Лопатинского района Ришат Алтынбаев, гендиректор ООО «Торговый дом «Кувака» Камиль Девликамов и ветеран муниципальной службы Василий Курганов.

Медаль ордена «За заслуги перед Пензенской областью» вручена директору школы №74 Сергею Альчину.

Еще несколько человек удостоены почетных званий: главный архитектор проектов ООО «Архитектурная мастерская Л.М. Ходоса» Лев Ходос стал заслуженным архитектором Пензенской области, заведующий кафедрой «Физическое воспитание и спорт» института физкультуры и спорта ПГУ Александр Карпушкин — заслуженным работником физической культуры и спорта, замначальника управления строительства и дорожного хозяйства Минстроя области Геннадий Попов — заслуженным строителем, а кузнецкий бизнесмен Владимир Денисюк и директор ООО «Охранная техника» Александр Кенд — почетными предпринимателями региона.

Знаком «За благотворительность и меценатство» отмечен член исполкома татарской национально-культурной автономии Пензенской области Харис Абдульмянов.

Почетные грамоты губернатора получили полковник милиции в отставке Игорь Гашин, директор центра культуры и досуга Пензы Евгений Шилов, заслуженный врач РФ Геннадий Игнатьев, председатель регионального отделения Союза художников России Виктор Шабанов.

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Кроме того, почетными грамотами награждены министр экономики Пензенской области Сергей Капралов, руководитель регионального управления Росприроднадзора Евгений Лебедев, начальник областного управления ЖКХ и гражданской защиты населения Михаил Панюхин, руководитель территориального органа Росздравнадзора Марина Семкова, а также начальник ГАУ «Региональный центр государственной экспертизы и ценообразования в строительстве» («РЦЭЦС») Андрей Сакмаев.

Помимо этого, почетными грамотами отмечены председатель совета ветеранов Октябрьского района Пензы Нина Агапова, почетный гражданин Заречного Геннадий Борзов, секретарь политсовета регионального отделения «Партии пенсионеров России» Владимир Горбунов, гендиректор АО «Пензкомпрессормаш» Сергей Быченков, глава ООО «Научно-производственное объединение «Гакс-Армсервис» Юрий Сейнов, президент областной федерации прыжков в воду Игорь Лукашин и заслуженный тренер России Владимир Тимофеев.

Почетных грамот также удостоены главврач клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина Дмитрий Зиновьев, депутат Пензенской городской думы шестого созыва Александр Трутнев, гендиректор АО «Студенецкий мукомольный завод» Александр Ужов и директор пензенского областного медицинского колледжа Александр Дербенев.

Благодарность губернатора объявлена главе администрации Малосердобинского района Ивану Кирюхину, начальнику отдела центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской области Екатерине Аветисововой, корреспонденту «Российской газеты» Наталье Саванковой, председателю региональной мордовской национально-культурной автономии Елене Первушкиной и руководителю реготделения Российских студенческих отрядов Артему Колобову.