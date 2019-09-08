Иван Белозерцев проголосовал на выборах в гордуму Пензы Политика

Пенза, 8 сентября 2019. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев первым проголосовал на выборах депутатов Пензенской городской думы седьмого созыва на избирательном участке №67, расположенном в центре культуры и досуга.

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Как сообщает корреспондент ИА «PenzaNews», глава региона пришел в ЦКиД один. В фойе учреждения культуры к моменту открытия избирательных участков была организована продажа продукции местных производителей, в том числе тамалинских колбас и рамзайских солений. Праздничную атмосферу создавал гармонист.

Получив два бюллетеня, Иван Белозерцев проследовал в кабинку для голосования, а, выйдя из нее, направился к избирательной урне.

Отвечая на вопросы журналистов, губернатор сказал, что пришел на выборы с хорошим настроением.

«Сегодня проводятся выборы не только в областном центре, но и во многих городах и районах Пензенской области. [...] Конечно, это значимое событие для нашего региона: будут избраны депутаты; депутаты будут избирать глав районов, глав городов», — напомнил он.

Иван Белозерцев добавил, что затем именно депутатам предстоит принять решение о назначении глав администраций.

«Безусловно, от этого во многом зависит дальнейшее успешное развитие сельских поселений, районов, городов Пензенской области», — сказал глава региона.