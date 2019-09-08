Явка избирателей в Пензенской области по данным на полдень составила 18,8% Политика

Пенза, 8 сентября 2019. PenzaNews. Явка избирателей в Пензенской области по данным на 12.00 воскресенья, 8 сентября, составила 18,8%. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил представитель избирательной комиссии региона.

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По его словам, в Пензенской области проголосовали 194 тыс. 223 избирателя.

«По городу Пензе явка по-прежнему ниже. На полдень она составила 13%. Проголосовали 52 тыс. 412 человек», — сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», явка избирателей в Пензенской области по данным на 10.00 составляла 8,9%, в Пензе — 7,4%.

Выборы, которые проходят в регионе 8 сентября, будут считаться состоявшимися при любой активности граждан, имеющих право голоса, поскольку порога явки нет.