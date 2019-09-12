Сергей Рузайкин вновь избран на пост председателя собрания представителей Заречного Политика

Заречный, 12 сентября 2019. PenzaNews. Депутат собрания представителей Заречного Пензенской области седьмого созыва от округа №7 Сергей Рузайкин избран председателем представительного органа муниципального образования в ходе первой сессии, состоявшейся в четверг, 12 сентября.

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Его заместителями стали депутаты от округов №24 и №25 Михаил Скиба и Андрей Шалимов соответственно.

В состав мандатной комиссии избраны Мария Захматова (округ №19), Денис Климанов (округ №16) и Надежда Денисова (округ №17) как председатель.

Кроме того, на сессии определен состав постоянных комиссий.

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Комиссию правовую, по контролю за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления возглавил депутат от округа №18 Сергей Савин, по бюджету и финансово-экономической деятельности — Андрей Шалимов, по развитию города, предприятиям городского хозяйства, промышленности, науки, строительства, транспорта и связи — Илья Байдаров (округ №2), по социальным вопросам — Ярослав Сидоркин (округ №1), по координации и развитию предпринимательства — Сергей Баскаков (округ №14), сообщает городское управление общественных связей.

Сергей Рузайкин являлся председателем собрания представителей Заречного Пензенской области шестого созыва. Он был избран на данный пост в ноябре 2016 года после того, как сложил полномочия Олег Климанов, занявший пост главы города.