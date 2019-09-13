Иван Белозерцев высказался о результатах «Единой России» на выборах в Пензенской области Политика

Пенза, 13 сентября 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области, член президиума регполитсовета «Единой России» Иван Белозерцев прокомментировал результаты выборов, прошедших в регионе в единый день голосования, 8 сентября.

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«Единая Россия» победила во всех муниципальных образованиях, где проходили эти выборы, другое дело — с каким перевесом. Сегодня перевес меньше, особенно по областному центру. [...] Это говорит о том, что мы где-то недоработали, несмотря на то, что, действительно, в областном центре делается немало», — отметил он в ходе второго этапа XXVIII конференции реготделения партии, состоявшегося в центре культуры и досуга Пензы в пятницу, 13 сентября.

Руководитель субъекта федерации выразил уверенность в том, что итоги голосования должны настроить депутатов на дальнейшую активную работу.

«Выборы, действительно, были очень сложными, непростыми, но все-таки партия добилась хороших результатов», — отметил Иван Белозерцев.

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В единый день голосования — 8 сентября 2019 года — состоялись выборы в пензенскую гордуму седьмого созыва, в собрания представителей девяти городов области — Кузнецка, Заречного, Белинского, Каменки, Нижнего Ломова, Никольска, Спасска, Городище, Сурска, а также Пензенского района.

Кроме того, в этот день были организованы дополнительные выборы 12 депутатов собраний представителей в девяти муниципальных районах — Городищенском, Иссинском, Камешкирском, Колышлейском, Кузнецком, Мокшанском, Нижнеломовском, Пачелмском и Тамалинском.

Выборы в комитеты местного самоуправления прошли во всех 27 районах Пензенской области.