Гордума приняла решение о прекращении полномочий мэра Пензы Виктора Кувайцева Политика

Пенза, 20 сентября 2019. PenzaNews. Депутаты Пензенской городской думы седьмого созыва на первой организационной сессии приняли решение о прекращении с 10 сентября 2019 года полномочий мэра Виктора Кувайцева в связи с отставкой по собственному желанию после его избрания депутатом.

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Вынося данный вопрос на голосование, глава города Владимир Мутовкин пояснил, что ранее от Виктора Кувайцева поступило соответствующее заявление.

Каких-либо вопросов у депутатов не возникло. В результате они приняли проект решения за основу.

Вместе с тем депутат Иван Краснов обратил внимание на формулировку, согласно которой полномочия мэра прекращаются досрочно.

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Он отметил, что срок полномочий истекает 20 сентября, в связи с чем предложил скорректировать текст решения: «Считать прекращенными полномочия главы администрации Пензы на основании письменного заявления по собственному желанию от 10 сентября 2019 года». Другие депутаты поддержали Ивана Краснова.

В итоге в ходе голосования по вопросу в целом 32 депутата высказались «за», еще двое воздержались.

Сам Виктор Кувайцев на первой организационной сессии гордумы седьмого созыва не присутствовал.