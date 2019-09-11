Расторгнут контракт с мэром Пензы Виктором Кувайцевым Политика

Пенза, 11 сентября 2019. PenzaNews. Действие контракта с главой администрации Пензы Виктором Кувайцевым, возглавлявшим список «Единой России» на выборах в городскую думу седьмого созыва, прекращено досрочно в связи с отставкой по собственному желанию после его избрания депутатом.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» начальник юридического отдела Пензенской городской думы Денис Фунякин, накануне мэр написал на имя главы города Николая Тактарова заявление о досрочном прекращении своих полномочий с 10 сентября.

«Было издано распоряжение [главы города] о расторжении контракта 10 сентября, как указано в заявлении», — пояснил собеседник агентства.

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Он добавил, что, в соответствии с уставом города, необходимо также принять решение о досрочном прекращении полномочий главы администрации Пензы.

Денис Фунякин уточнил, что этот вопрос, который находится в компетенции гордумы, будет рассмотрен на первой организационной сессии нового созыва в понедельник, 16 сентября.

По его словам, данный временной промежуток — между написанием заявления и решением о досрочном прекращении полномочий — возник по объективным причинам, поскольку проведению первой сессии предшествует определенная процедура по ее созыву.

Начальник юротдела также обратил внимание на то, что соблюдение этих формальностей необходимо, поскольку избранный депутат в течение пяти дней должен представить в избирком подтверждение того, что он прекратил деятельность, несовместимую с его новым статусом — в данном случае Виктор Кувайцев больше не является муниципальным служащим.

Исполнение обязанностей мэра Пензы, согласно постановлению главы города, возложено на первого замглавы администрации Сергея Волкова.

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Глава администрации Пензы, член президиума регполитсовета «Единой России» Виктор Кувайцев возглавлял список партии на выборах в городскую думу седьмого созыва, состоявшихся 8 сентября.

По результатам единого дня голосования «Единая Россия» получила в гордуме Пензы большинство — 19 мандатов из 35. По единому округу от партии избраны Виктор Кувайцев, Мария Львова-Белова, Дмитрий Акимов и Елена Мещерякова. В одномандатных округах победу одержали Алексей Савичев, Игорь Костин, Юрий Зиновьев, Алексей Шуварин, Владимир Мутовкин, Алексей Рогонов, Николай Кузяков, Юрий Крячко, Иван Краснов, Валерий Савельев, Роман Петрухин, Андрей Сучков, Денис Желиховский, Алексей Чикиримов и Борис Панин.

Глава администрации города Пензы — должностное лицо, возглавляющее деятельность исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления.

Руководит администрацией Пензы на принципах единоначалия. Назначается на должность Пензенской городской думой из числа кандидатов, представленных по результатам конкурса.

Контракт с главой администрации Пензы заключает глава города на срок полномочий гордумы, принявшей решение о его назначении — до начала работы представительного органа нового созыва, но не менее чем на два года.

Виктор Кувайцев был единогласно избран мэром на сессии гордумы 16 декабря 2015 года.