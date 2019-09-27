В гордуме Пензы объяснили, почему не избирали глав редкомиссии и регламентной группы Политика

Пенза, 27 сентября 2019. PenzaNews. Статус председателя не предусмотрен в работе редакционной комиссии и регламентной группы Пензенской городской думы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила руководитель пресс-службы гордумы Елена Саморукова.

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«У них нет председателей. Вообще в принципе нет. Не положено», — сказала она, отвечая на вопрос корреспондента ИА «PenzaNews» о том, почему в ходе второй сессии представительного органа Пензы из числа депутатов сформированы восемь комиссий и регламентная группа, а председатели утверждены только для семи из них.

Согласно ст. 8 регламента Пензенской городской думы, постоянно действующая регламентная группа из трех депутатов образуется для разъяснения статей данного документа и контроля за его исполнением народными избранниками, секретариатом и приглашенными. В ее состав вошли Юрий Зиновьев, Оксана Милаева и Роман Петрухин.

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Редакционная комиссия создается в целях своевременного внесения поправок, дополнений, изменений в проекты решений, рассматриваемых в ходе сессии. В седьмом созыве в нее вошли пять депутатов — Ольга Изранова, Иван Краснов, Николай Кузяков, Борис Панин и Илья Селиванов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Алексей Шуварин стал председателем постоянной комиссии пензенской гордумы по местному самоуправлению, Алексей Рогонов — по бюджету и экономике, Игорь Костин — по безопасности и городскому хозяйству, Александр Смирнов — по социальным вопросам, Борис Панин — по градостроительной деятельности.

Кроме того, Людмила Коломыцева возглавила комиссию по депутатской этике, а Денис Желиховский — по соблюдению депутатами установленных ограничений и запретов.