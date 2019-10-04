Пензенский губернатор в Казани примет участие в обсуждении перспектив развития туризма Политика

Пенза, 4 октября 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев примет участие в очередном заседании совета при полномочном представителе президента России в Приволжском федеральном округе, которое состоится в Казани в пятницу, 4 октября, и будет посвящено перспективам развития внутреннего и выездного туризма. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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Ожидается, что основной доклад представит глава Татарстана Рустам Минниханов.

Кроме того, запланированы выступления губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, руководителя Нижегородской области Глеба Никитина, главы Марий Эл Александра Евстифеева, а также руководства Минэкономразвития России и Ростуризма.

В центре внимания участников заседания, которое проведет полпред президента России в ПФО Игорь Комаров, будут предложения о мерах по развитию туристической отрасли на федеральном и региональном уровнях.