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Пензенский губернатор в Казани примет участие в обсуждении перспектив развития туризма

09:29 | 04.10.2019 | Политика

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Пенза, 4 октября 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев примет участие в очередном заседании совета при полномочном представителе президента России в Приволжском федеральном округе, которое состоится в Казани в пятницу, 4 октября, и будет посвящено перспективам развития внутреннего и выездного туризма. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Пензенский губернатор в Казани примет участие в обсуждении перспектив развития туризма. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ожидается, что основной доклад представит глава Татарстана Рустам Минниханов.

Кроме того, запланированы выступления губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, руководителя Нижегородской области Глеба Никитина, главы Марий Эл Александра Евстифеева, а также руководства Минэкономразвития России и Ростуризма.

В центре внимания участников заседания, которое проведет полпред президента России в ПФО Игорь Комаров, будут предложения о мерах по развитию туристической отрасли на федеральном и региональном уровнях.

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