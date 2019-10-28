Виктор Кувайцев назначен первым зампредом правительства Пензенской области Политика

Пенза, 28 октября 2019. PenzaNews. Экс-глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, который в сентябре 2019 года был избран депутатом городской думы седьмого созыва от партии «Единая Россия», назначен первым заместителем председателя правительства Пензенской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Иван Белозерцев в понедельник, 28 октября.

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«Назначить Кувайцева Виктора Николаевича на государственную должность Пензенской области «Первый заместитель председателя правительства Пензенской области» на срок полномочий губернатора», — зачитал глава региона текст документа в ходе оперативного совещания в облправительстве.

Биография

Кувайцев Виктор Николаевич

По словам Ивана Белозерцева, Виктор Кувайцев не нуждается в особом представлении.

«Виктора Николаевича все знаете. [...] Хочу поблагодарить Виктора Николаевича за очень большую работу, которую он провел в городе вместе со своей командой», — сказал губернатор.

Он отметил, что «многое сделано в городе Пензе в плане благоустройства, создания комфортной среды, ремонта дорог».

«Курировать Виктор Николаевич будет ряд направлений. Одно из главных направлений — это реализация национальных проектов в Пензенской области», — уточнил Иван Белозерцев.