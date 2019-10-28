Губернатор Белозерцев поставил задачи перед новым мэром Пензы Лузгиным Политика

Пенза, 28 октября 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поставил задачи перед Андреем Лузгиным, которого депутаты гордумы избрали на должность главы администрации Пензы 25 октября.

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«Работы и задач в Пензе очень много. В областном центре проживает более трети жителей региона. Это очень большое городское хозяйство, большой социальный сектор. Рано надо приходить на работу, поздно уходить с работы. Тем более сегодня при участии региона реализуются масштабные проекты по благоустройству общественных пространств города. Все это требует личного деятельного участия главы администрации», — сказал Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 28 октября.

Он отдельно выделил национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»), призвав Андрея Лузгина проследить за завершением намеченного на 2019 год ремонта и планировать работы на 2020-й.

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По словам главы региона, необходимо своевременно провести конкурсные процедуры по определению подрядчиков и заключить контракты.

«Тогда мы можем надеяться на дополнительное финансирование из федерального бюджета», — пояснил Иван Белозерцев.

Также губернатор потребовал от мэра минимум раз в неделю совершать объезд города, чтобы выявлять проблемы, требующие решения.

«Это и покосившиеся заборы, это и дороги, и освещение», — уточнил он.

Кроме того, Иван Белозерцев сделал акцент на взаимодействии городской власти с населением.

«С жителями чаще надо встречаться, Андрей Вячеславович», — подчеркнул глава региона.

Губернатор выразил уверенность в том, что опыт, полученный Андреем Лузгиным в период работы первым заместителем председателя правительства Пензенской области, где он курировал сферу экономики и вопросы привлечения инвестиций, поможет ему на посту мэра.