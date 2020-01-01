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Лузгин рассказал, с чего начнет работу на посту мэра Пензы

13:12 | 25.10.2019 | Политика

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Пенза, 25 октября 2019. PenzaNews. Первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Лузгин, которого депутаты гордумы избрали мэром Пензы, рассказал, с чего начнет работу в новой должности после того, как глава города Владимир Мутовкин подпишет с ним контракт.

Лузгин рассказал, с чего начнет работу на посту мэра Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Первое решение [на новом посту], которое я озвучивал ранее: мы планировали запустить социологический опрос», — сказал он журналистам, добавив, что важно выяснить настроения граждан относительно перспектив развития города.

В числе приоритетных задач на первоначальном этапе Андрей Лузгин назвал также формирование городского бюджета на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов, подготовку к зиме и реализацию национальных проектов.

«Есть там некоторые шероховатости, не все идет по плану», — отметил он.

Говоря о кадровой политике, избранный мэр пояснил, что, с одной стороны, считает правильным придерживаться принципа преемственности, но также он намерен ориентироваться на конкретные результаты работы.

«Важно, чтобы люди оценивались не по критериям «лояльность» или «исторические заслуги», а насколько люди соответствуют тем целям и задачам, которые стоят перед городской администрацией. Работы много. Соответственно, каждому сотруднику действующему будет дан шанс работать, достигать тех целей, которые перед нами стоят, работать на благо жителей города», — сказал Андрей Лузгин.

Зампред регионального правительства затруднился ответить на вопрос о том, когда именно освободит занимаемую должность.

По его словам, он напишет соответствующее заявление в «понедельник-вторник», а «может быть, сегодня».

Точную дату выхода на новую работу Андрей Лузгин также не назвал, пояснив, что это зависит от того, когда с ним будет подписан контракт.

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